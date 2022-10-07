Магас, , 09:29 — REGNUM Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил с юбилеем президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что 70-летие считается на Кавказе «возрастом солидной молодости», и от имени всего народа Ингушетии пожелал главе государства неисчерпаемой энергии и духовной силы.

Владимир Путин Kremlin.ru

«На Кавказе 70-летие человека называют началом солидной молодости, новым этапом активной жизни. Гордимся, что лидер нашего государства входит в число самых авторитетных политиков современности. Уважаемый Владимир Владимирович! От всей души желаю Вам доброго здоровья и долголетия, личного счастья, неисчерпаемой энергии и духовной силы в служении многонациональному народу нашей Великой России!» — написал Калиматов в своем телеграм-канале.

Отметим, поздравления с 70-летним юбилеем, который президент РФ Владимир Путин отмечает 7 октября, поступают в его адрес из всех регионов России.