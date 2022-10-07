Амвросиевский район, ДНР, 7 октября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Новоамвросиевской школе Донецкой Народной Республики силами и средствами Амурской области проведён капитальный ремонт. В здании полностью заменили систему отопления, утеплили кровлю и стены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе полпредства ДФО.

Богдан Борман ИА REGNUM Флаг ДНР

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До ремонта в течении нескольких лет дети учились в классах, где температура воздуха была не выше 14 градусов. Кроме того, в районе были выполнены работы по благоустройству четырёх пришкольных территорий. Для учебных заведений Амвросиевского района также закупили оргтехнику и три школьных автобуса.

«Продолжаются работы по восстановлению двух школ, пострадавших от обстрела. В ближайшее время начнутся работы по ремонту ещё одной школы», — отметили в полпредстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Приамурье взяло шефство над Амвросиевским районом. Муниципалитет нуждается в помощи при подготовке к учебному году, заявлял во время визита в муниципалитет губернатор Амурской области Василий Орлов.