Москва, 7 октября, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Федеральное агентство воздушного транспорта продлило до 16 октября ограничения на полёты пассажирских самолётов в аэропорты юга и центральной части России.

Самолет

Запрет распространяется на 11 воздушных гаваней. Среди указанных населённых пунктов нет городов новых регионов России.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в информации на сайте Росавиации.

Пассажирам предложили использовать альтернативные виды транспорта или другие аэропорты.