Сеул, , 08:35 — REGNUM Министр финансов Южной Кореи Чху Гён Хо на следующей недели посетит США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ведомства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что представитель Южной Кореи отправится в Нью-Йорк 11 октября для участия в заседании финансовых руководителей и глав центральных банков «Большой двадцатки» (G20).

После этого министр финансов посетит Вашингтон, где примет участие в заседании Коалиции министров финансов по борьбе с изменением климата, а также заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК).

В ходе шестидневной поездки Чху Гён Хо планирует встретиться с представителями международных рейтинговых агентство, таких как Moody’s, Fitch, S&P, главой Всемирного банка Дэвидом Малпассом и главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.