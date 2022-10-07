Стамбул, Турция, 7 октября, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Стамбульский «Фенербахче» одержал победу над кипрским «АЕК Ларнака» в матче группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

На 26-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Фенербахче» Миши Батшуайи. А на 80-й полузащитник кипрского клуба Рафаил Мамас забил в свои ворота.

На сегодняшний день «Фенербахче» занимает первое место в группе B, на счету команды семь очков. «АЕК Ларнака» идёт на третьем месте с тремя очками.