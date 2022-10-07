Джакарта, , 08:27 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что многим странам угрожает статус несостоявшихся государств из-за кризиса, вызванного различными глобальными конфликтами в последнее время, сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо Jakarta.go.id

Президент заявил, что нынешний глобальный конфликт вызвал продовольственный, экономический и энергетический кризис.

Все страны сталкиваются с последствиями изменения климата, которое влияет на производство продовольствия, поэтому возникает угроза голода.

«Перед лицом этой огромной угрозы возможности каждой страны различны. Есть страны, которые способны выжить и обладают высокой устойчивостью», — заявил президент Индонезии на парламентском форуме G20.

«Но есть также много стран, которым грозит опасность стать несостоятельными государствами, которые оказывают влияние на миллионы своих граждан, а также усугубляют глобальные экономические дисбалансы», — добавил президент.

Кроме того, Джоко Видодо надеется, что «двадцатка» сможет работать сообща для решения гуманитарных проблем и построения процветающего и справедливого мира.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер палаты представителей Индонезии Пуан Махарани высоко оценила поддержку парламента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Австралии в развитии новой столицы на Калимантане.

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