Тегеран, 7 октября, 2022, 08:58 — ИА Регнум. 6 октября первый вице-президент Ирана призвал к созданию совместной свободной экономической зоны между прикаспийскими государствами. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Funtema.ru Каспийское море

Мохаммад Мохбер сделал эти замечания в своем выступлении на 2-м Каспийском экономическом форуме в Москве.

В дополнение к предложению о создании свободной экономической зоны между прибрежными государствами Каспийского моря Мохбер также внес другие предложения по укреплению сотрудничества между соседними государствами.

Первый вице-президент подчеркнул, что Исламская Республика Иран, в соответствии с внешней политикой 13-го правительства при президенте Ибрагиме Раиси, стремится расширять всестороннее сотрудничество и взаимодействие с соседними странами, особенно с прибрежными государствами Каспийского моря.

«Учитывая его геополитическое и геоэкономическое положение, которое связывает регион Каспийского моря с южными теплыми водами Персидского залива и Индийского океана, Иран полон решимости придать импульс экономическому и коммерческому сотрудничеству между экономическими странами региона Каспийского моря», — сообщил Мохбер.

Он также заявил, что Каспийское море предоставило подходящую платформу для расширения сотрудничества в различных областях между прибрежными странами, подчеркнув, что использование экономических возможностей стран необходимо для развития, прогресса и благополучия народов данного региона.