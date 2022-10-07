Анадырь, 7 октября, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Губернатор Чукотки Роман Копин поздравил российского президента Владимира Путина с юбилеем.

Putin.kremlin.ru Владимир Путин

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«Сильный лидер великой страны. Поздравляю президента России Владимира Путина с 70-летием! Самые тёплые пожелания от арктической Чукотки!» — написал в своём телеграм-канале Копин.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин навсегда вошёл в историю, как сильный лидер, который вернул России достоинство, национальное самосознание и уважение всего мира, отметил в своём поздравлении президента РФ с 70-летним юбилеем губернатор Камчатки Владимир Солодов.