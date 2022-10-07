Петропавловск-Камчатский, , 08:04 — REGNUM Владимир Путин навсегда вошёл в историю, как сильный лидер, который вернул России достоинство, национальное самосознание и уважение всего мира, отметил в своём поздравлении президента РФ с 70-летним юбилеем губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Он поднял Россию с колен и возродил мощное государство — центр русского мира, колыбель традиционных ценностей, великую и независимую страну. Владимир Владимирович не раз подчёркивал, что Камчатка занимает особое место в его сердце. Спасибо за Вашу заботу о регионе и всех россиянах!

В это непростое время будем едины в своём стремлении выстоять и сделать Россию ещё сильней и успешней!» — написал в своём телеграм-канале Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Никарагуа Даниэль Ортега и его супруга — вице-президент страны Росарио Мурильо — направили свои поздравления президенту России Владимиру Путину по случаю его юбилея.