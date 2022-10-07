Екатеринбург, , 08:13 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила одну из воинских частей Екатеринбургского гарнизона, в расположении которой находятся призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации граждане из Свердловской и Челябинской областей. Она сообщила об этом 6 октября в своём телеграм-канале.

Мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Посетила одну из воинских частей Екатеринбургского гарнизона. Там сейчас располагаются мобилизованные граждане из Свердловской и Челябинской областей. Важно было пообщаться с военнослужащими, понять, что людей волнует, какая им нужна поддержка», — написала Москалькова.

Кроме того, она отметила, что в указанной части всё организовано на достойном уровне, на каждом этапе военной подготовки есть консультанты и специалисты, а выполняющие задачу по набору военные и мобилизованные лица обеспечены спальными местами, достойным питанием, также в части есть медицинская часть со стационаром, куда при необходимости отвезут заболевшего.

При этом омбудсмен указала, что мобилизованные обратились к ней по вопросам положенных выплат; у многих из них судебные приставы заблокировали за долги банковские карточки, нарушив право мобилизованных на кредитные каникулы; призванные по мобилизации не могут получить документ об этом для передачи своим семьям, чтобы те получили социальную поддержку. Москалькова подчеркнула, что она взяла этот под личный контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Пермском крае создадут систему быстрого реагирования «Помощь здесь. Пермский край». Это общественная инициатива. Она призвана оперативно помогать мобилизованным и их семьям.