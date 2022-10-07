Москва, 7 октября, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Западные страны зачастую используют экологическую повестку ради своих корыстных интересов, заявил глава МИД России Сергей Лавров в своем обращении к участникам международного межпартийного форума «Экологическая политика и устойчивое развитие».

Сергей Лавров

«Нарастает тенденция злоупотребления со стороны развитых стран природоохранными лозунгами в целях продвижения своих узкокорыстных конъюнктурных, в том числе экономических интересов», — заявил он.

Лавров добавил, что западные страны пытаются обвинить другие страны в нарушении экологических норм, чтобы прикрыть свои неудачи в природоохранной политике. Он подчеркнул, что одержимость экологической повесткой на Западе стала приобретать характер квазирелигиозного культа.

Лавров отметил, что в такой ситуации необходимо продвигать альтернативную природоохранную повестку. Она, по мнению министра, должна формироваться на основании проверенных научных данных.