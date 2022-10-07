Екатеринбург, , 07:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин находится в самом расцвете политических сил. Об этом в своей телеграмме ему по случаю 70-летия написал бывший свердловский губернатор и экс-член Совета Федерации Эдуард Россель.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вы находитесь в самом расцвете политических сил, в возрасте активной мудрости, в возрасте, когда энергия и опыт дополняют друг друга», — сказал политик.

Россель добавил, что на политический век Путина выпали серьёзные испытания, годы становления новой России, а также ещё более тяжёлое время изменения мирового порядка. Но Владимир Путин с достойными нашей великой страны и героических предков решимостью и бесстрашием отстаивает право России на звание мировой державы, страны, которая не отступает от своих принципов и не поддаётся на внешнее и внутренне давление, а также открыто защищает главные гуманистические ценности человечества — справедливость. и правду, свято чтит память своих отцов.

«Горжусь, что долгие годы работал с Вами плечом к плечу, сумел сохранить промышленный и оборонный потенциал Свердловской области, создать мощный базис для военной мощи России», — добавил Россель. И сердечно поздравил Путина с днём рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, президенту России Владимиру Путину 7 октября исполнилось 70 лет.