Курск, , 07:45 — REGNUM Желтый уровень террористической опасности в Курской области будет действовать еще по крайне мере до 22 октября, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

Роман Старовойт Дарья Антонова © ИА REGNUM

Указанный режим был введен в области 11 апреля. Старовойт в очередной раз попросил жителей региона быть бдительными и сообщать о бесхозных предметах, а также о подозрительных гражданах и беспилотных летательных аппаратах.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября в городе Мелитополь Запорожской области сотрудники Росгвардии обнаружили и обезвредили взрывное устройство мощностью около 400 граммов в тротиловом эквиваленте.

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