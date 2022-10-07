Владивосток, , 07:35 — REGNUM Аптечки, снаряжение, тёплые вещи, спальные мешки и новые социальные гарантии — профсоюзы и работодатели Приморья помогают мобилизованным работникам собраться для участия в спецоперации, сообщили в ФППК.

Тактические аптечки для военнослужащих Александр Погожев © ИА REGNUM

Читайте также: Мобилизованным жителям НАО выплатят по сто тысяч рублей

«Сегодня, как никогда, работодателям и профактивистам важно забыть о спорах и разногласиях, объединиться и действовать в интересах работников своих предприятий и своей страны. Там, где социальное партнерство не пустой звук, это уже происходит», — рассказал председатель Федерации профсоюзов Владимир Исаков.

Профсоюз инициировал запуск акции помощи, в рамках которой работники могут перевести свой однодневный заработок на нужды российских военных. А также предложил внести в коллективные договоры предприятий отрасли новые пункты о помощи и поддержки мобилизованных сотрудников.

«Речь о выделении единовременной материальной помощи, о поддержке тех, кто может вернуться после завершения СВО с нарушениями здоровья. Кроме того, наши первичные профорганизации сейчас проводят полный аудит семей мобилизованных, чтобы понимать, кому и чем конкретно можно и нужно помочь. А также мы запускаем акцию «Тепло из дома», чтобы собрать и отправить нашим защитникам тёплые вещи», — рассказала председатель профсоюза жизнеобеспечения Приморья Светлана Кожухарь.

В «Ростелекоме», например, мобилизованные экипируются за счет работодателя и, даже отбывая для участия в спецоперации, продолжат получать среднюю заработную плату. Всем, кто получил повестки, выделяется по 100 тыс. рублей. Кроме того, в случае гибели работника семья получит 5 млн рублей, при тяжёлом ранении — 3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Ненецкого автономного округа, мобилизованным в ВС РФ, выплатят по 100 тыс. рублей.