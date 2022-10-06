Нарьян-Мар, , 21:04 — REGNUM Жителям Ненецкого автономного округа, мобилизованным в ВС РФ, выплатят по сто тысяч рублей. Об этом сообщает администрация округа.

Частичная мобилизация Александр Погожев © ИА REGNUM

«Мы должны поддержать тех, кто отправится выполнять свой гражданский долг — защищать Родину, и их семьи. Они должны быть спокойны за своих близких, детей, которые здесь остаются. Считаю, что каждый призванный по частичной мобилизации вправе рассчитывать на материальную поддержку — это единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей», — цитирует пресс-служба губернатора округа Юрия Бездудного.

Глава региона поручил предоставлять выплаты в кратчайшие сроки, в том числе и те, которые были введены в регионе ранее для призванных по контракту, в частности, речь шла о выплатах участникам специальной военной операции, получившим увечье, и выплатах семьям погибших при выполнении боевых задач.

«Настройте все свои службы так, чтобы выплаты предоставлялись проактивно, максимально быстро», — добавил глава региона.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, губернатор НАО лично проследит за ходом мобилизации.