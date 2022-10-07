Хабаровск, , 07:14 — REGNUM В Хабаровском крае продолжается рост числа бракосочетаний на фоне частичной мобилизации, сообщили в правительстве региона.

Брак, семья, ЗАГС Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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«В сентябре зарегистрировано 1896 браков. За последнюю неделю сентября поженились 648 пар, это на 60% больше, чем за весь август», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке из-за объявленной частичной мобилизации в сентябре в два раза увеличилось количество зарегистрированных браков.