Хабаровск, 7 октября 2022, 07:14 — REGNUM В Хабаровском крае продолжается рост числа бракосочетаний на фоне частичной мобилизации, сообщили в правительстве региона.
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«В сентябре зарегистрировано 1896 браков. За последнюю неделю сентября поженились 648 пар, это на 60% больше, чем за весь август», — пояснили специалисты.
Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке из-за объявленной частичной мобилизации в сентябре в два раза увеличилось количество зарегистрированных браков.