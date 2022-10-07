Белград, 7 октября, 2022, 07:13 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Косово Рифат Ляфити подал в отставку 6 октября.

Facebook.com/Ministria.Shendetesise.RKS Альбин Курти и Рифат Ляфити

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, свою отставку политик связал с «глубоким разочарованием неэффективностью своей работы».

Ранее политик заявлял, что на реформу министерства здравоохранения потребуется 8-10 лет, в ответ на что получил заверение от профсоюза медицинских работников, что к этому времени из Косово сбежит весь медицинский персонал. В профсоюзе призвали минздрав Косово провести реформы, нацеленные на улучшение рабочих условий врачей за 1-2 года.

Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Косово Альбин Курти создал комиссию по здравоохранению, во главе которой стал он лично, что стало восприниматься как признак недоверия к работе Ляфити.

К заявлению министра об отставке был прикреплен отчет о 10 месяцах проделанной работы.

Напомним, в 2009 году Ляфити был советником главного политического оппонента Курти Хашима Тачи. Отметим, страной проживания Ляфити являются США.