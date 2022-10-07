Лима, , 05:32 — REGNUM Правительство Перу изучает альтернативы поставкам зерна и удобрений из России, затруднительных из-за ситуации вокруг конфликта на территории б. УССР. Об этом глава МИД южноамериканской республики Сесар Ланда заявил 6 октября в ходе совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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По словам Ланды, конфликт на территории б. УССР создал трудности не только в Перу, но и во всём мире, нарушив цепочки поставок мочевины и зерна, импортируемых Перу. Что заставило правительство республики «искать пути восполнения такого дефицита».

Сесар Ланда «Мы обсуждали с Энтони Блинкеном возможность более тесного сотрудничества в поставках удобрений, мочевины, которая требуется в больших объемах для обширных сельхозземель Перу, в первую очередь для мелких, семейных агропроизводителей».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Перу Педро Кастильо в ходе выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что экспорт удобрений из России, из-за нехватки которых страдают развивающиеся страны, необходимо нормализовать.

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