Ким Чен Ын поздравил Путина с юбилеем и отметил его заслуги
Пхеньян, 7 октября, 2022, 03:05 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин добился серьезных успехов в построении сильной России, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме в честь 70-летия главы Российской Федерации. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Товарищ Ким Чен Ын отметил, что президент РФ долгое время на ответственной должности главы государства энергичной деятельностью добивался примечательных успехов в достижении грандиозной стратегической цели построения сильной России, и пользуется высоким уважением и поддержкой широких масс», — отмечает ЦТАК.
Ким Чен Ын добавил, что Россия преодолевает угрозы со стороны США и их сателлитов, а также защищает суверенитет и национальные интересы. По мнению лидера КНДР, этого удается достигнуть благодаря «выдающемуся искусству руководства» и стойкой воле Путина. Также Ким Чен Ын оценил укрепление отношений между Пхеньяном и Москвой.
Лидер КДНР пожелал Путину крепкого здоровья и успехов в развитии России, а также выразил надежду, что дружба между Пхеньяном и Москвой продолжит укрепляться при любых обстоятельствах.