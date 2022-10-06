Рим, 6 октября, 2022, 23:51 — ИА Регнум. Главным аргументом в пользу голосования за партию «Братья Италии» для жителей страны были личные качества лидера партии — Джорджи Мелони, таковы опубликованные 6 октября итоги исследования Demopolis.

Vox España Джорджа Мелони

Избиратели «Братьев Италии» также отметили последовательность действий партии и важный акцент ее программы на вопросах безопасности.

За партию Мелони голосовали чаще мужчины, чем женщины, и чаще — жители более благополучного севера страны, а не южных регионов Италии.

Наибольшую поддержку «Братья Италии» получили среди предпринимателей и самозанятых граждан, в возрастном разрезе — среди граждан среднего (35−64) возраста.

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Как сообщалось ранее, победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.