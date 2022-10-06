Киев, , 23:17 — REGNUM Заявления главы киевского режима о превентивных ядерных ударах — следствие полумер в ходе СВО, отметил 6 октября в своем телеграм-канале основатель частной оружейной компании Влад Лобаев.

Ядерная зима Цитата из х/ф «Нити». Реж. Мик Джексон. 1984. Великобритания

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Как сообщалось ранее, Зеленский призвал НАТО нанести превентивный ядерный удар по России «в ответ на угрозы».

«Вот к чему приводит миролюбивая риторика — все эти «уважаемые партнёры», и отсутствие решительных побед на фронте, или хотя бы акций устрашения», — отметил Лобаев.