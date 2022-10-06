София, , 23:09 — REGNUM Власти ряда регионов Болгарии объявили о реализации масштабной программы по демонтажу основных памятников, относящихся к эпохе социализма в стране 1944 – 1989 гг. Об этом 6 октября сообщает софийская газета «Факты».

Флаг Болгарии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По предварительным данным, в ближайшее время под снос будут отправлены монументы в честь болгарских партизан в Бургасе на северо-востоке, памятник болгарским пионерам в Варне на севере и стела Дружбы народов в Пазарджикской области на юге страны.

Кроме того, в Хасково (Юго-восточная Болгария) планируют снести или переместить в региональные музеи 15 скульптурных композиций, созданных в честь защитников Болгарии от фашизма времен Второй Мировой войны.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в министерстве культуры Болгарии, при этом официальная София не намерена проводить демонтаж памятников в честь российских воинов-освободителей эпохи Русско-турецкой войны и монументов, посвященных памяти воинов Красной Армии.

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