Москва, , 23:08 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил заявление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о телефонных переговорах с Владимиром Путиным в ближайшее время.

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин © ИА REGNUM

Вечером 6 октября Песков ответил утвердительно на вопрос журналистов по этому поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября Эрдоган заявил о планах телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным по вопросу вывода российской аграрной продукции и удобрений на мировые рынки.

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