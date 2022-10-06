Москва, 6 октября 2022, 23:08 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил заявление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о телефонных переговорах с Владимиром Путиным в ближайшее время.
Вечером 6 октября Песков ответил утвердительно на вопрос журналистов по этому поводу.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября Эрдоган заявил о планах телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным по вопросу вывода российской аграрной продукции и удобрений на мировые рынки.
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