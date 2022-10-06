Минск, , 23:51 — REGNUM Почти 70% детей, обучавшихся в частных школах в Минске, переведены в государственные учреждения среднего образования. Об этом агентству «Минск-Новости» рассказали в комитете по образованию Мингорисполкома.

Флаг Белоруссии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В ведомстве сообщили, что в частных школах Минска обучалось 2066 детей. По последним данным, почти 70% уже переведены в государственные, и этот процесс продолжается.

«Родители пишут заявление, указывают желаемое учреждение образования. При наличии свободных мест ребенок туда переводится», — отметили в комитете по образованию.

Там рассказали, что некоторые родители определили детей на дистанционное обучение, хотя это является нарушением Кодекса об образовании.

Как сообщало ИА REGNUM, к началу октября большинство негосударственных школ в Белоруссии приостановили работу. Проблемы у них возникли ещë до начала учебного года — не все частные заведения смогли получить сертификаты готовности.