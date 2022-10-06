Приштина, Сербия, , 23:02 — REGNUM Заместитель премьер-министра Косово Бесник Бислими 5 октября сообщил, что заседание Комиссии ЕС по интеграции состоится уже 13 октября. Проблема Косово будет пятой на повестке дня.

Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Бислими сказал, что Косово направило в Брюссель 33-страничный отчет, на основе которого Еврокомиссия оценит политическое развитие Косово за период с 2018 года по наше время. Отчет Еврокомиссии по Косово будет представлен странам — членам ЕС.

Бислими выразил надежду на то, что Косово в кратчайшие сроки пройдет все ступени евроинтеграции, однако заявил, что было бы «бесполезно» строить прогнозы относительно принятия Еврокомиссией решения о либерализации визового режима с Косово.

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