Приштина, Сербия, 6 октября 2022, 23:02 — REGNUM Заместитель премьер-министра Косово Бесник Бислими 5 октября сообщил, что заседание Комиссии ЕС по интеграции состоится уже 13 октября. Проблема Косово будет пятой на повестке дня.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Бислими сказал, что Косово направило в Брюссель 33-страничный отчет, на основе которого Еврокомиссия оценит политическое развитие Косово за период с 2018 года по наше время. Отчет Еврокомиссии по Косово будет представлен странам — членам ЕС.
Бислими выразил надежду на то, что Косово в кратчайшие сроки пройдет все ступени евроинтеграции, однако заявил, что было бы «бесполезно» строить прогнозы относительно принятия Еврокомиссией решения о либерализации визового режима с Косово.
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