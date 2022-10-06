Прага, 6 октября 2022, 22:57 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Эрдоган
Эрдоган
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом турецкий президент заявил 6 октября на пресс-конференции в Праге.

По его словам, телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным должны пройти 7 октября.

«Завтра планирую телефонные переговоры с Путиным, обсудим процесс вывода российской агропродукции на рынки», — сказал Эрдоган.

По его словам, Анкара прикладывает большие усилия для решения вопроса выхода российских удобрений на мировые рынки.

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