Прага, 6 октября, 2022, 22:49 — ИА Регнум. Установление «самого худшего мира» на территории бывшей УССР будет предпочтительнее любого продолжения войны, заявил 6 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

С таким заявлением турецкий президент выступил на саммите ЕС в Праге.

В чём конкретно будет заключаться такой вариант мирных договоров, президент Турции не уточнил.

Незадолго до этого в рамках саммита Евросоюза Эрдоган впервые лично встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.