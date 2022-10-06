Подгорица, 6 октября, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Правительство Черногории объявило, что министры по правам человека и меньшинств Фатмир Джека, экономического развития и туризма Горан Джурович и экологии, территориального планирования и урбанизма Ана Новакович Джурович примут участие в прайде Черногории в субботу 8 октября.

fsHH ЛГБТ

Десятый ЛГБТ прайд в Черногории пройдет 8 октября в Подгорице под слоганом «Больше никаких «но».

Управление полиции объявило ранее, что их сотрудники будут сопровождать это публичное собрание с 10:00 до 19:00. Они также заявили, что несколько улиц в центре города будут перекрыты для движения транспорта.