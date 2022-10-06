Копенгаген, 6 октября, 2022, 22:18 — ИА Регнум. 6 октября в Хернинге на стадионе «МСХ Арена» футбольный клуб «Мидтьюлланн» в матче третьего тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА 2022/23 примет «Фейеноорд». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Алексей Колчин ИА REGNUM Себастьян Шиманьский (справа)

Стартовые составы команд:

«Мидтьюлланн»: Йонас Лессль, Йоэль Андерссон, Хенрик Далсгор, Эрик Святченко, Паулиньо, Эмилиано Мартинес, Кристофер Олссон, Эвандер Феррейра, Пионе Систо, Сори Каба, Густав Исаксен.

«Фейеноорд»: Джастин Бейлоу, Лутсхарел Гертрюйда, Маркос Лопес, Давид Ганцко, Гергот Траунер, Квинстен Тимбер, Оркун Кекчю, Явайро Дилросун, Себастьян ШиманьскиЙ, Уссама Идрисси, Данило.

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьский, выступая за «Фейеноорд» на правах аренды, набрал 5 (2+3) очков по системе гол+пас в семи матчах нидерландской Эредивизи 2022/23.