Подгорица, 6 октября, 2022, 22:13 — ИА Регнум. По данным службы занятости Черногории, на конец сентября в стране насчитывалось 44,27 тысячи безработных, что на 0,4 процента меньше, чем в августе.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица

Уровень безработицы, согласно ежемесячному отчету, снизился с 19,16% до 19,08%.

Самый высокий показатель, 32,7 процента, был зафиксирован в июле 2000 года, а самый низкий — в августе 2009 года, 10,1 процента.

С начала года до конца прошлого месяца было объявлено 20,79 тыс. вакансий.