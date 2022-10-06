Ростов-на-Дону, 6 октября, 2022, 22:07 — ИА Регнум. В школы и детские сады Ростовской области зачислены 7 тыс. детей из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом в своём телеграм-канале 6 октября написал донской губернатор Василий Голубев.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

«Тысячи прибывших мальчишек и девчонок отдохнули летом в донских лагерях, приняли участие в тематических образовательных сменах на базе наших университетов. Сейчас в школы и детские сады Ростовской области зачислены почти 7 тыс. ребят из соседних регионов», — уточнил Голубев.

По словам главы региона, в ближайшее время в Ростовскую область прибудут новые группы ребят. Их разместят на Дону за счёт федерального бюджета.