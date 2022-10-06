Рига, , 22:04 — REGNUM

Советские воины — освободители Риги. Памятник освободителям Риги. Латвия Kalnroze

В среду, 5 октября, Рижская дума проголосовала по вопросу об исполнении рекомендации Комитета по правам человека ООН прекратить снос советских военных памятников, решив такую рекомендацию проигнорировать. Об этом представители фракции оппозиционной партии «Русский союз Латвии» в Рижской думе сообщили на странице партии в социальных сетях.

Отмечается, что 30 сентября 2022 года члены партии Инна Дьери и Владимир Бузаев получили от Комитета ООН положительный ответ на их заявление с требованием остановить снос двух военных памятников у Кишозера и памятника на Румбуле. Бузаев от имени фракции внес соответствующий запрос на рассмотрение столичной думы.

Он напомнил коллегам, что соответствующая рекомендация ООН была услышана властями Вильнюса, которые приостановили подобные мероприятия. Инна Дьери выступила на заседании в поддержку предложения.

Однако, сообщает страница партии, Рижская дума не использовала свой шанс добровольно исполнить решение международной организации, «в очередной раз показав пример безответственности и неготовности к сотрудничеству на международном уровне».

«Своим голосованием депутаты подтвердили, что уничтожение истории и памяти является для них первостепенной задачей», — отметили в «Русском союзе Латвии».