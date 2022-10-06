Рига, 6 октября, 2022, 21:56 — ИА Регнум.

(сс) Jorge Franganillo Рига

В Рижской думе есть многолетняя традиция — вывешивать художественные портреты глав столицы Латвии. Об этом сообщил латвийский портал rus. lsm. lv.

Однако, сообщил портал, традиция прервана — возглавлявший столицу рекордные для этой должности 10 лет мэр Нил Ушаков такой чести не удостоен. Последним свое место на стене нашел портрет мэра Яниса Биркса, который в далеком 2009 году как раз и передал руководство Ригой Ушакову.

«Четко установленного порядка нет, но всегда была традиция, что руководитель думы обращается к бывшему мэру о том, что готовится портрет, поэтому бывший мэр должен выбрать художника. Дума оплачивает портрет и размещает его в коридоре», — прокомментировал это обстоятельство сам Ушаков. Он добавил, что, возможно, у новых рижских властей нет времени на написание портретов.

Rus. lsm. lv попросил прокомментировать этот вопрос и исполнительного директора Риги Яниса Ланге. «Ясно, что над этим вопросом нужно будет работать. Сейчас это не является нашим приоритетом номер один, но я думаю, мы до этого дойдем» — отметил Янис Ланге.