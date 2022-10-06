Вашингтон, 6 октября, 2022, 20:09 — ИА Регнум. Правительство США на 180 дней продлило введенные в апреле экспортные ограничения в отношении российских авиакомпаний «Аэрофлот», Utair и Azur Air, сообщается 6 октября на сайте министерства торговли.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Впервые санкции в отношении вышеперечисленных компаний были введены Штатами в начале апреля. В сентябре бюро промышленности и безопасности США потребовало продлить действие ограничений.

Напомним, что 24 февраля США ввели новые меры экспортного контроля для отслеживания поставляемой в Россию авиационной продукции.