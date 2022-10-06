Энергодар, Запорожская область, , 19:37 — REGNUM Боевики ВСУ в очередной раз обстреляли город Энергодар, сообщает 6 октября Телеграм-канал «Главное в Энергодаре».

Энергодар Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным канала, огонь ведётся по береговой линии города из 155-мм гаубиц, поставляемых Киеву из США, Германии, Франции и Польши.

«Всего зафиксировано более 20 прилётов», — сообщает Телеграм-канал.

Напомним, в Энергодаре расположена крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция (АЭС).

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