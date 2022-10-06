Чебоксары, 6 октября 2022, 18:42 — REGNUM Жители и организации Чувашии на вечер 6 октября собрали почти 10 млн рублей в поддержку мобилизованных. Об этом сообщает фонд «Перле», где на минувшей неделе в рамках акции «Своих не бросаем!» был открыт спецсчет .
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«Поддержать Родину в сложный момент — это дело каждого гражданина. Мы своим вкладом хотим помочь большему числу мобилизованных бойцов из Чувашии, обеспечить их всем необходимым», — сказал Валерий Семенов, генеральный директор предприятия «Стройтрест № 3», перечислившее 900 тыс. рублей.
Кроме того, сообщается, что значительные денежные средства 6 октября также перечислили ЗАО «Прогресс» Чебоксарского района, ООО «ВПП», АО «Чурачикское».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 октября глава Чувашии Олег Николаев сообщил, принял решение направить недельную зарплату на помощь мобилизованным
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