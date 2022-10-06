Вашингтон, 6 октября, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Министр экономики Мексики Татьяна Клютье 6 октября объявила о своем уходе в отставку на фоне того, как страна ведет непростые торговы переговоров с США и Канадой, касающиеся энергетики, сообщает Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мексика

Представительница влиятельной политической семьи Клютье, ставшая министром экономики в начале прошлого года, прочитала вслух письмо о своем решении, однако не объяснила причину своего ухода.

Напомним, что министерство экономики Мексики ведет переговоры по урегулированию споров с США и Канадой, которые недовольны энергетической политикой президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

В июле Вашингтон и Оттава потребовали провести переговоры, пожаловавшись, что Лопес Обрадор нарушает региональное торговое соглашение и дискриминирует американских и канадских инвесторов, отдавая приоритет государственным мексиканским энергетическим компаниям.