Вашингтон, 6 октября, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Число американцев, подающих заявки на пособие по безработице, за прошлую неделю выросло больше, чем ожидалось. Рынок труда в США остается достаточно напряженным, несмотря на повышение процентных ставок федеральной резервной системой и снижение спроса на новые кадры, сообщает 6 сентября Reuters.

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Согласно данным министерства труда, количество первичных обращений за государственными пособиями по безработице за неделю, закончившуюся 1 октября, выросло на 29 тысяч и составило 219 тысяч. При этом экономисты, опрошенные агентством, прогнозировали, что цифра составит 203 тысячи.

Еженедельный отчет министерства труда США о количестве заявок на пособие по безработице, предоставляющий наиболее актуальную информацию о состоянии экономики, ранее выявил, что в середине сентября число безработных американцев упало до самого низкого уровня за август и июль. На этом фоне ФРС потенциально может продолжить агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики.