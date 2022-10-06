Дубровский район, , 17:03 — REGNUM Производство под пошив спальных мешков для военнослужащих перепрофилировала Дубровская швейная фабрика в Брянской области.

Получение спальных принадлежностей Александр Погожев © ИА REGNUM

Лёгкие и прочные спальники шьют из непромокаемого материала камуфляжной расцветки. Внутри плотный слой синтепона, есть замок-молния. Весит такой мешок около одного килограмма. Выполнение других заказов на фабрике временно приостановили, перенастроили производственную линию, материалы на пошив первой партии завезли в полном объёме.

Заказ военных — семь тысяч спальных мешков — на фабрике планируют выполнить к 9 октября, сообщает ГТРК «Брянск».