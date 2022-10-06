Мелитополь, 6 октября, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Наёмники из более чем 30 различных стран мира замечены в городе Запорожье, контролируемом киевским режимом, сообщил 6 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в ходе круглого стола «Политическая интеграция новых территорий».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, в Запорожской области присутствует несколько тысяч польских наёмников.

«Только в моем родном Запорожье сейчас представлены боевики из тридцати с лишним стран, то есть абсолютно весь международный олигархический интернационал воюет против нас», — сказал Рогов.

Кроме того, Рогов отметил, что по перехватам радиопереговоров замечено, что «все военные решения принимаются британцами».