Джакарта, , 16:11 — REGNUM О желании Индонезии присоединиться к объединению пяти стран БРИКС заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на полях саммита спикеров парламентов «Большой двадцатки» в Индонезии.

Валентина Матвиенко Дарья Драй © ИА REGNUM

«Индонезия проявляет большой интерес к подписанию соглашения о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом, уже очень хорошо продвинулся этот вопрос. В принципе, Индонезия хочет присоединиться и к формату БРИКС», — сообщила Валентина Матвиенко.

Напомним, формат БРИКС создан в 2006 году и объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече спикеров парламентов G20 заявила о готовности парламентариев к переговорам с киевским режимом.

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