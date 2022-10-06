Джакарта, 6 октября, 2022, 16:11 — ИА Регнум. О желании Индонезии присоединиться к объединению пяти стран БРИКС заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на полях саммита спикеров парламентов «Большой двадцатки» в Индонезии.

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«Индонезия проявляет большой интерес к подписанию соглашения о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом, уже очень хорошо продвинулся этот вопрос. В принципе, Индонезия хочет присоединиться и к формату БРИКС», — сообщила Валентина Матвиенко.

Напомним, формат БРИКС создан в 2006 году и объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече спикеров парламентов G20 заявила о готовности парламентариев к переговорам с киевским режимом.