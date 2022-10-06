Краснодар, 6 октября, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Из Краснодарского края в зону проведения специальной военной операции отправились ещё два казачьих отряда. Об этом 6 октября сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Vsko.ru Казачий отряд «Кубань»

«Около 250 казаков отправились в Донбасс и Запорожье. Все бойцы прошли необходимую тактическую, тактико-специальную, огневую, инженерную и военно-медицинскую подготовку и полностью готовы к выполнению боевых задач на фронте», — сказал Кондратьев.

Все казаки, отправляющиеся в Донбасс, обеспечены обмундированием и экипировкой, квадрокоптерами, тепловизорами и приборами ночного видения.