Мелитополь, , 15:50 — REGNUM Киевский режим продолжает держать закрытым проезд на освобожденную часть Запорожской области через КПП «Васильевка». Об этом 6 октября заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире «Соловьев — Live»

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Люди пытаются проехать (на освобождённую часть области — ред.), но пока [Киев] не пропускает. С нашей стороны ограничений нет, хотя людей едет туда крайне мало», — сказал он.

Также Балицкий отметил, что решение о закрытии указанного КПП принимала самая верхушка киевского террористического режима, и уточнил, что из-за обстрела боевиками ВСУ мирной колонны в конце сентября, в результате которого погибли 30 человек, многие люди боятся ехать через КПП.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны сообщили, что Вооружённые силы России уничтожили три понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец.