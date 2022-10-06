Донецк, 6 октября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку, сообщили 6 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:15 (совпадает с мск) — н. п. Тоненькое — г. Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 15:18 из населенного пункта Тоненькое по Макеевке киевские каратели выпустили восемь снарядов калибра 152 мм.