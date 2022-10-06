Эр-Рияд, 6 октября 2022, 15:21 — REGNUM Саудовская государственная нефтегазовая компания Saudi Aramco повысила отпускные на нефть для США. Об этом 6 октября сообщает американское агентство Bloomberg.
По информации СМИ, отпускные цены на все сорта нефти в ноябре для США повышены саудовской компанией на 20 центов. При этом для азиатских рынков стоимость топлива сохранилась, а для Европы и Средиземноморского региона понижена.
Saudi Aramco — крупная государственная нефтегазовая компания, общий штат её сотрудников превышает 70 тыс. человек.