Москва, 6 октября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили три понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец, сообщили 6 октября в Министерстве обороны РФ.

Василий Иванов ИА REGNUM Ракетный удар

«Высокоточными ракетными ударами ВКС России в районах населенных пунктов Великое Артаково Николаевской области, Новогригоровка и Белая Криница Херсонской области уничтожены три понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, авиация ВКС России за сутки сбила два самолета воздушных сил ВСУ.

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