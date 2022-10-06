Минск, 6 октября, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Запрет на повышение цен в Белоруссии распорядился ввести с 6 октября президент республики Александр Лукашенко. Он заявил об этом 6 октября по итогам совещания с экономическим блоком на тему инфляции, его слова приводит агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Уточняется, что в ходе совещания были подняты острые вопросы на тему инфляции и роста цен в стране.

При этом белорусский лидер жёстко раскритиковал ответственных лиц за недостаточный контроль и активность в этой сфере, которые должны отвечать за справедливое ценообразование во всех сегментах рынка, в результате чего в ситуацию вынужден был вмешаться сам Лукашенко.

«С 6 числа (октября. — прим. ред.) запрещается всякий рост цен. Запрещается! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчёты, перерасчёты», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Россией принято решение о выделении Белоруссии кредита на 1,5 миллиарда долларов.