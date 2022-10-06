Бухарест, 6 октября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Посла России в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в министерство иностранных дел Румынии. Об этом сообщает пресс-служба МИД восточноевропейской страны.

Pixabay.com Флаг Румынии

Министерство намерено ознакомить дипломата с позицией Румынии, осуждающей вхождение в состав Российской Федерации четырёх новых регионов — Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Как сообщало ИА REGNUM, отменён таможенный контроль на границе России и четырёх новых регионов страны, заявили в ФТС.