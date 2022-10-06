Москва, , 14:51 — REGNUM Российские военные ударами авиации уничтожили свыше 280 киевских боевиков в Херсонской и Николаевской областях. Об этом 6 октября сообщили в Министерстве обороны России.

Удар ВКС РФ Function.mil.ru

«В результате ракетных и авиационных ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населённого пункта Давыдов Брод Херсонской области, 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Мураховка Николаевской области, 60-й пехотной бригады в районе населенных пунктов Трифоновка и Новая Каменка Херсонской области уничтожено более 280 [киевских боевиков] и девять единиц военной техники», — говорится в новой сводке, опубликованной оборонным ведомством в телеграм-канале.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе киевские войска получили отпор, отступления нет. Чиновник заявил, что на херсонском направлении «люди стоят насмерть», сдерживая нацистов, в том числе наёмников.